Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина пытался вывезти 14 тысяч долларов в Ташкент из Новосибирска

Пассажир заявил, что не знал о правилах перевоза наличной валюты.

В новосибирском аэропорту Толмачево таможенники пресекли незаконный вывоз валюты. Мужчина пытался провезти почти 14 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

По данным ведомства, 39-летний житель Читы отправился проходить таможенный контроль через «зеленый коридор». Однако при помощи служебной собаки Ярса в его чемодане обнаружили 13,7 тысяч долларов и 4,5 млн узбекский сум.

Пассажир пояснил, что он впервые вывозил подобную сумму, поэтому не знал правил перемещения наличной валюты.

В отношении мужчины завели административное дело по статье 16.4 КоАП РФ «Недекларирование физическими лицами наличных денежных средств». Таможенники изъяли валюту, которую он пытался провезти сверх нормы.