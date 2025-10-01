Мужчина пытался вывезти 14 тысяч долларов в Ташкент из Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачево таможенники пресекли незаконный вывоз валюты. Мужчина пытался провезти почти 14 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
По данным ведомства, 39-летний житель Читы отправился проходить таможенный контроль через «зеленый коридор». Однако при помощи служебной собаки Ярса в его чемодане обнаружили 13,7 тысяч долларов и 4,5 млн узбекский сум.
Пассажир пояснил, что он впервые вывозил подобную сумму, поэтому не знал правил перемещения наличной валюты.
В отношении мужчины завели административное дело по статье 16.4 КоАП РФ «Недекларирование физическими лицами наличных денежных средств». Таможенники изъяли валюту, которую он пытался провезти сверх нормы.