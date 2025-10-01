На Южном Урале отдали под суд хулиганку, укусившую полицейского

Все произошло в августе 2025 года. Из материалов дела следует, что 40-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила мелкое хулиганство.
При задержании пыталась скрыться, уклоняясь от привлечения к административной ответственности, и укусила за руку одного из полицейских.
После этого на нее завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сейчас оно направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.
Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы, отметили в прокуратуре региона.