Гранату обнаружили во время земляных работ в Бердске под Новосибирском

Под Новосибирском в Бердске во время проведения земляных работ был обнаружен предмет, похожий на боеприпас. На место выезжала граппа разминирования инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел утром 1 октября 2025 года на улице Гастелло в Бердске. Там при проведении земляных работ был обнаружен предмет, схожий с боеприпасом.
Саперы установили, что это был корпус гранаты Ф 1 со следами сильной коррозии, без взрывчатого вещества, который не представлял угрозу для жизни и здоровья граждан.
Боеприпас передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы.