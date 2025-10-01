Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гранату обнаружили во время земляных работ в Бердске под Новосибирском

Боеприпас передали полицейским для проведения экпертизы.

Под Новосибирском в Бердске во время проведения земляных работ был обнаружен предмет, похожий на боеприпас. На место выезжала граппа разминирования инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел утром 1 октября 2025 года на улице Гастелло в Бердске. Там при проведении земляных работ был обнаружен предмет, схожий с боеприпасом.

Саперы установили, что это был корпус гранаты Ф 1 со следами сильной коррозии, без взрывчатого вещества, который не представлял угрозу для жизни и здоровья граждан.

Боеприпас передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы.