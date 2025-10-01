Ричмонд
Оперативники задержали 21-летнего волгоградца, напавшего с ножом на студента

Молодого человека подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В больницу с проникающими ножевыми ранениями попал 17-летний студент техникума. Медики немедленно доложили о травме явно криминального характера в полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний знакомый потерпевшего. Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчину задержали в Краснооктябрьском районе.

Правоохранители выяснили, что конфликт между подозреваемым и потерпевшим произошел во время совместного распития алкогольных напитков. В результате задержанный схватил нож и несколько раз ударил им приятеля.

На основании материалов, собранных полицейскими, следственными органами будет возбуждено уголовное дело.