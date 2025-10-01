Александр Бастрыкин ждет доклад об избиении подростка сверстниками в Перми

В соцсетях Перми появилось видео об избиении подростками своего сверстника. Побои сопровождались нецензурной бранью, попытками поставить пострадавшего ребенка на колени. ЧП произошло во дворе одного из домов Кировского района.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев. Председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств избиения подростка в Пермском крае.
Доклад об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах нанесения побоев представит руководитель краевого следственного управления СК России Денис Головкин.