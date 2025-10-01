Жители Уральска просят вырубить лес после нападения на школьницу

30 сентября вечером родители младшеклассников СОШ № 20 собрались и высказались по поводу произошедшего. Они возмущены тем, что детям после уроков приходится ходить по лесополосе, где и произошло нападение на девочку.
"Есть дети, которым приходится самостоятельно добираться до дома. Нам обещали привести в порядок эту территорию, сделать полноценное освещение в течение двух лет. Прошло четыре года — никаких условий ни для детей, ни для нас нет.
Есть асфальтированная тропинка, но она напрямую выводит на площадку у торгового дома. Там опасно — ездят машины. Элементарно, установите камеры. Огородите высоким забором с двух сторон эту лесополосу, чтобы дети могли быть в безопасности. Или вовсе вырубите все деревья", — сказала мама младшеклассников.
По словам родителей, в лесополосе повсюду валяются бутылки и сигареты. Иногда там спят бомжи и бегают бродячие собаки.
"Как только я начала водить ребенка в эту школу, первым, на что обратила внимание, был этот лес. Идеальное место для совершения преступления. Ну, какие-то меры надо принимать?! К какому ведомству он относится?
Пусть вырубают его, облагораживают место, делают аллеи. По другую сторону лесополосы — глухая улица, где стоят гаражи и высокий забор от торгового центра. Там валяются пьяные. Если кто-то начнет приставать к ребенку, никто на помощь не придет. За жизнь детей кто-то переживает?" — говорит еще одна родительница.
Родители отмечают, что инцидент с 10-летней девочкой стал весомым аргументом, чтобы вновь поднять вопрос об обустройстве территории.
"Нашу школу не видно — стоит в глуши. Должна быть видимость. Здесь и со взрослым может произойти трагедия — убьют, и даже никто этого не увидит. Приучаем детей к самостоятельности, мы уже учимся в четвертом классе. Не можем мы все уволиться с работы и водить ребенка за руку до совершеннолетия.
Вопрос нужно решать не только со школой, но и с акиматом. Вот сейчас даем интервью, а за нами идет слежка, чтобы родители ничего лишнего не сказали. Но я этого не боюсь, я переживаю за своего ребенка в первую очередь. Надо будет понести ответственность за свои слова — я ее понесу", — заключила мама еще одного школьника.
В отделе образования Уральска пообещали прокомментировать ситуацию позже.