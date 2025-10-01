В Пермском крае объявлен карантин на 460 гектарах из-за растения-паразита

По данным управления по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, речь идёт о карантинном объекте Повилике (род Cuscuta L.). Сразу несколько очагов распространения растения, атакующего кормовые травы и овощные культуры, обнаружили в Куединском муниципальном округе. Паразита нашли во время обследования сельхозземель. Согласно требованиям законодательства Россельхознадзор выпустил приказ о введении карантинного фитосанитарного режима на территории более 461 гектара. Эти земли располагаются возле села Большие Кусты и деревни Кашка. В ведомстве уточнили, что введение таких режимов необходимо для локализации очага, в котором нашли растение. В момент действия карантинного режима на участках будет проводиться программа ликвидации объекта, включающая ряд запретов и ограничений.