В Башкирии 15-летний мотоциклист перелетел через капот машины

Сотрудники Госавтоинспекции Кугарчинского района устанавливают обстоятельства аварии с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла. Об этом сообщили в ведомстве республики.
По предварительным данным, днём на улице З. Биишевой в селе Мраково 54-летняя местная жительница за рулём «Renault Duster» при повороте налево столкнулась с мотоциклом «Rockot». За рулём находился 15-летний подросток. В результате аварии он получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу.
Инспекторы установили, что мотоцикл был подарен подростку родителями на день рождения.