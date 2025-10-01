Ричмонд
В Башкирии 15-летний мотоциклист перелетел через капот машины

Подросток получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции Кугарчинского района устанавливают обстоятельства аварии с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла. Об этом сообщили в ведомстве республики.

По предварительным данным, днём на улице З. Биишевой в селе Мраково 54-летняя местная жительница за рулём «Renault Duster» при повороте налево столкнулась с мотоциклом «Rockot». За рулём находился 15-летний подросток. В результате аварии он получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу.

Инспекторы установили, что мотоцикл был подарен подростку родителями на день рождения.