В Башкирии 15-летний мотоциклист перелетел через капот машины

По предварительным данным, днём на улице З. Биишевой в селе Мраково 54-летняя местная жительница за рулём «Renault Duster» при повороте налево столкнулась с мотоциклом «Rockot». За рулём находился 15-летний подросток. В результате аварии он получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу.