Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь и жена водителя BMW Пака выступят в облсуде Волгограда

В Волгограде 1 октября продолжается процесс по уголовному делу в отношении водителя BMW, под колесами которого смертельные травмы получила многодетная мать Екатерина Буравлева, — 74-летнего Александра Пака.

Как сообщает ИА «Высота 102», накануне судья Дмитрий Туленков завершил знакомство с доводами обвинения. Сегодня в облсуде свои показания озвучат первые свидетели стороны защиты.

Напомним, что интересы Александра Пака в громком судебном процессе представляют четыре адвоката: Александр Касевич, Денис Факеев, Дмитрий Волков и Илья Кварталов. Накануне один из защитников — Касевич — заявил СМИ, что большинство доводов гособвинения и свидетелей обвинения он и его коллеги считают субъективными.

Ранее, в ходе процесса суд выслушал очевидцев происшествия. Ими стали сын погибшей Екатерины Буравлевой, еще один несовершеннолетний — ученик школы «Созвездие», а также сотрудники учреждения. Кроме того, прокуратура озвучила показания врачей больницы № 25 Волгограда и института им. Склифосовкого. А судебно-медицинский эксперт заявила в суде, что Буравлева погибла в результате наезда автомобиля. Эксперт основывала свои выводы на характере полученных волгоградкой травм.

Как заявил СМИ супруг погибшей Евгений Буравлев, все свидетели неоднократно подтвердили в суде, что Александр Пак намеренно совершил наезд на Екатерину. Однако адвокаты Пака находят основания сомневаться в таких выводах. Например, накануне в ходе выступления врача-офтальмолога в облсуде долго выяснили, мог ли Пак физически не заметить боковым зрением женщину.