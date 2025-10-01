Дочь и жена водителя BMW Пака выступят в облсуде Волгограда

Ранее, в ходе процесса суд выслушал очевидцев происшествия. Ими стали сын погибшей Екатерины Буравлевой, еще один несовершеннолетний — ученик школы «Созвездие», а также сотрудники учреждения. Кроме того, прокуратура озвучила показания врачей больницы № 25 Волгограда и института им. Склифосовкого. А судебно-медицинский эксперт заявила в суде, что Буравлева погибла в результате наезда автомобиля. Эксперт основывала свои выводы на характере полученных волгоградкой травм.