Жительница Уфы на ходу выпрыгнула из машины похитителя

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, в январе этого года мужчина во время ссоры с девушкой, применив к ней физическую силу, против её воли посадил в салон автомобиля. После этого он сел за руль и, удерживая правой рукой находившуюся на заднем сиденье потерпевшую, пресекал её попытки покинуть машину. Водитель, угрожая ей убийством, начал движение по проезжей части. Впоследствии девушка, воспользовавшись тем, что подсудимый перестал её удерживать, открыла заднюю дверь и выпрыгнула из движущегося автомобиля на проезжую часть. При этом она сильно ударилась головой о землю.
Подсудимый вину признал частично: подтвердил, что высказывал угрозы убийством, но отрицал факт похищения. За моральный вред он заплатил уфимке 100 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, взыскав компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
