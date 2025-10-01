Появились подробности трагедии в Елабуге, где мужчина зарезал соседа и расчленил его тело

По версии следствия, в гости к 51-летнему мужчине пришел 72-летний сосед. Во время застолья сосед сообщили хозяину, что тот якобы должен ему 160 тысяч рублей.
«Татар-информ» рассказывал, что между мужчинами завязалась ссора, во время которой хозяин квартиры избил приятеля, а затем зарезал его. Мужчина скончался на месте, а обвиняемый еще несколько дней выпивал дома.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, когда мужчина решил избавиться от тела, то расчленил его и выносил из квартиры по частям. Один пакет он спрятал в одном из заброшенных гаражей, а другой оставил рядом со своим домом.
Видео: прокуратура Татарстана Как сообщает СУ СК России по РТ, один из пакетов порвался на улице и станки вывалились на землю. В этот момент рядом остановился автомобиль и тогда мужчина сбежал. Его задержали в тот же день.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Суд арестовал мужчину на два месяца — до 30 ноября. Ход следствия — на контроле у прокуратуры.