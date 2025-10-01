Более 80 детей эвакуировали из детского сада в Дзержинске из-за пожара

Незначительное возгорание имущества произошло в подвале здания детского сада № 132 по улице Строителей в Дзержинске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
«Возгорание было ликвидировано сотрудниками детского сада до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Всего из здания был эвакуирован 91 человек, в том числе 86 детей. Подробности случившегося выясняются.
