Более 80 детей эвакуировали из детского сада в Дзержинске из-за пожара

Информация уточняется.

Источник: Время

Незначительное возгорание имущества произошло в подвале здания детского сада № 132 по улице Строителей в Дзержинске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Возгорание было ликвидировано сотрудниками детского сада до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Всего из здания был эвакуирован 91 человек, в том числе 86 детей. Подробности случившегося выясняются.

Ранее было опубликовано видео с места тушения пожара на Южном бульваре в Нижнем Новгороде.