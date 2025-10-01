Ричмонд
В Омске ребенок пострадал в ДТП с «Киа»

Инцидент произошел в Центральном округе города.

Источник: Комсомольская правда

В 9 часов утра 1 октября в полицию сообщили об аварии на пересечении улиц Бухгольца и Учебной. Медицинская помощь потребовалась шестилетнему ребенку. Об этом рассказали в омском УМВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа» не предоставил преимущество в движении «Сузуки». В результате произошло столкновение двух легковушек. Пострадавшую девочку 2019 года рождения доставили в больницу.

Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местных жителей озадачило сильное задымление на Левобережье.