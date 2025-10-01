В Минске студентка пошла в милицию, продав джинсы в интернете. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В Советское РУВД обратилась 18-летняя студентка одного из минских вузов, у которой мошенники списали с карты 900 рублей. Девушка вместе с подругой разместили на одной из торговых онлайн-площадок объявление о продаже джинсов за 50 рублей.
Вскоре им написала женщина «из другого города». Она попросила прислать посылку почтой, обещая все оплатить наложенным платежом. Женщина прислала девушка ссылку и пояснила: если ввести туда данные, то деньги за джинсы смогут перечислиться быстрее. Однако это был обман.
Поверив, студентка перешла на сайт, где оставила реквизиты своей карты и написала смс-код подтверждения. После этого со счета минчанки списали более 900 рублей. По.
«После этого покупательница перестала выходить на связь», — отметили в милиции.
По указанному факту было заведено уголовное дело.
Тем временем МВД сказало, что трое могилевчан могут получить по 20 лет тюрьмы, поработав две недели.
Кстати, в Беларуси пенсионерка пошла в милицию из-за находки в квартире покойного отца.
А еще Минздрав Беларуси высказался о признаках и тяжести нового штамма коронавируса «Стратус»: «В стране он есть».