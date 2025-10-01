Ричмонд
Ангар загорелся в Ростове, открытое горение уже потушено

Возгорание поддонов произошло в металлическом ангаре в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Днем 1 октября в Октябрьском районе Ростова-на-Дону загорелись поддоны в металлическом ангаре. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, тушение в эти минуты происходит в Технологическом переулке, 3, в районе улицы Монтажной. Предварительно, площадь пожара составила 60 кв. метров.

Известно, что вызов в МЧС поступил в 13:59. В 14:20 потушили открытое горение, но полную ликвидацию пламени пока не объявляли. Пожарные все еще работают на месте происшествия.

