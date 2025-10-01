Заложник рассказал о захвате террористов в СИЗО

Сотрудник ГУФСИН Александр Богма, оказавшийся в заложниках во время захвата СИЗО-1, рассказал, что террористы избивали его и угрожали заточкой. Александр провёл семь часов в плену арестантов и всё это время у его горла был нож.
Очередное заседание по делу о захвате ростовского СИЗО прошло в Южном окружном военном суде. Подробности читайте у rostov.aif.ru.
Надели наручники и забрали телефон.
По словам сотрудника ГУФСИН, в тот день — 15 июня 2024 года — он заступил на дежурство вечером, а уже ночью получил сигнал от дежурного о шести арестантах, сбежавших из камер. От коллег Александр узнал, что террористы взяли в заложники младшего инспектора Виктора Кончакова.
Богма решил попробовать вступить в переговоры со сбежавшими преступниками, попросил их сложить оружие. На удивление, один из террористов согласился на просьбу Александра, положил нож на землю и сделал несколько шагов ему навстречу. Сократив расстояние между ними, арестант вынул из-за спины вторую заточку и кинулся на сотрудника СИЗО, следом подключились и остальные злоумышленники.
Как рассказал на заседании потерпевший, с ножом у горла его отвели к другому заложнику и надели наручники. Террористы забрали телефон Богмы, на который снимали всё происходящее, выдвигая требования и отвечая на входящие звонки. По словам Александра, беглецы требовали только одного, а именно — открытия транспортного шлюза и возможности спокойно покинуть территорию следственного изолятора.
Все семь часов в плену у террористов Александр Богма провёл с ножом у горла, заточками были вооружены все шесть арестантов. Когда преступники поняли, что их требования выполнять не станут, они стали угрожать расправой сотрудникам ФСИН. Как уточняет редакция Donday, Богма предпринимал попытки вырваться:
«Я пытался сбежать от них, когда они отвлеклись на секунду. Однако у меня ничего не вышло, и они избили меня руками и ногами», — рассказал на суде потерпевший.
Александр вспоминает, что захватчики преимущественно говорили на другом языке, иногда переходя на русский. Из их обсуждений он понял, что террористы планируют покинуть страну, а мирных жителей использовать как живой щит.
Взяли штурмом.
Напомним, что 16 июня 2024 года вся страна с замиранием сердца следила за захватом ростовского СИЗО № 1. В самом центре города, на пересечении проспекта Кировского и улицы Максима Горького, разыгрался настоящий боевик — шестеро арестантов смогли сбежать из камер и захватить в заложники работников учреждения.
Террористы вышли на связь с внешним миром и выдвинули свои требования — оружие, автомобиль и беспрепятственный проезд до границы. Переговоры правоохранителей с беглецами не принесли результатов, поэтому было принято решение об освободительной операции.
Штурм начался с уловки силовиков — арестанты ожидали получить машину, на которой смогут покинуть СИЗО вместе с заложниками, а получили отряд спецназа.
«Двое держали меня за руки, другой стоял неподалеку и прятался за служебной машиной СИЗО. Когда открылись ворота, я услышал выстрелы», — вспоминает сотрудник следственного изолятора.
Те, кто держал Александра, были ранены силовиками и упали на землю, потянув за собой и своего пленника. Один из раненых отчаянно пытался напоследок ударить работника СИЗО заточкой. Но, к счастью, никто из заложников тогда не пострадал от рук террористов.
Напомним, что судебные разбирательства по делу захвата СИЗО идут с седьмого июля 2025 года. За это время прошло пять заседаний, следующее назначено на 21 октября. Rostov.aif.ru продолжит следить за развитием событий.