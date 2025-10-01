Заложник рассказал о захвате террористов в СИЗО

Как рассказал на заседании потерпевший, с ножом у горла его отвели к другому заложнику и надели наручники. Террористы забрали телефон Богмы, на который снимали всё происходящее, выдвигая требования и отвечая на входящие звонки. По словам Александра, беглецы требовали только одного, а именно — открытия транспортного шлюза и возможности спокойно покинуть территорию следственного изолятора.