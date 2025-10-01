Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приднестровье пенсионер погиб в погребе: Пошел проверить, как бродит вино, и надышался углекислым газом

Окончательную причину гибели установит судмедэкспертиза.

Источник: Комсомольская правда

В приднестровском селе Гиска, в винном погребе погиб пенсионер.

Трагедия произошла 30 сентября днём. 73-летний мужчина спустился в подвал, чтобы проверить процесс брожения молодого вина. Через время пенсионеру стало плохо. На телефонные звонки не отвечал. Без признаков жизни его обнаружила супруга и вызвала экстренные службы.

Сотрудники ГУпЧС в специальном снаряжении спустились в подвал и на носилках вынесли пострадавшего на улицу. Врачи констатировали смерть мужчины. Предварительно рассматривается версия отравления углекислым газом. Окончательную причину гибели установит судмедэкспертиза.

Спасатели предупреждают виноделов: соблюдать основные правила безопасности во время брожения молодого вина, так как высок риск отравления углекислым газом.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Страшный ночной пожар в Кишиневе на складе стройматериалов: его тушили 18 пожарных автомобилей и 79 спасателей.

О жертвах не сообщается (далее…).

Не носишь в сердце желтый цвет, накликаешь себе ты бед: Жители Молдовы, проголосовавшие против ПАС, сегодня оказались «наймитами Кремля» и обыкновенными «бандитами».

А мода, в том числе, политическая, непременно должна меняться, чтобы мы все не ходили в одинаковых одеждах, по струночке и строем (далее…).

В аэропорту Анталии у туристов из Молдовы на стойке регистрации рейсов в Кишинев требуют по 150 долларов: Без этого не дают улететь — что происходит.

В интернетах пишут, что это происходит уже около месяца (далее…).