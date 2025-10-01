В Приднестровье пенсионер погиб в погребе: Пошел проверить, как бродит вино, и надышался углекислым газом

В приднестровском селе Гиска, в винном погребе погиб пенсионер.
Трагедия произошла 30 сентября днём. 73-летний мужчина спустился в подвал, чтобы проверить процесс брожения молодого вина. Через время пенсионеру стало плохо. На телефонные звонки не отвечал. Без признаков жизни его обнаружила супруга и вызвала экстренные службы.
Сотрудники ГУпЧС в специальном снаряжении спустились в подвал и на носилках вынесли пострадавшего на улицу. Врачи констатировали смерть мужчины. Предварительно рассматривается версия отравления углекислым газом. Окончательную причину гибели установит судмедэкспертиза.
Спасатели предупреждают виноделов: соблюдать основные правила безопасности во время брожения молодого вина, так как высок риск отравления углекислым газом.
