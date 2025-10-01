Ричмонд
60 литров алкоголя нашли в машине 20-летнего петербуржца

У водителя не было документов на перевозку данного груза.

Источник: Комсомольская правда

60 литров алкоголя изъяли при проверке автомобиля в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.

При проверке автомобиля Citroën под управлением 20-летнего петербуржца инспекторы обнаружили в салоне 94 стеклянные емкости со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 60 литров. Как установили правоохранители, у водителя не было разрешительных документов на перевозку данного груза, что вызвало вопросы о происхождении и качестве продукции.

— Сотрудники Госавтоинспекции изъяли всю партию алкогольной продукции, — добавили в дорожной полиции.

Водителя доставили в отдел полиции Фрунзенского района для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.