60 литров алкоголя нашли в машине 20-летнего петербуржца

60 литров алкоголя изъяли при проверке автомобиля в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.
При проверке автомобиля Citroën под управлением 20-летнего петербуржца инспекторы обнаружили в салоне 94 стеклянные емкости со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 60 литров. Как установили правоохранители, у водителя не было разрешительных документов на перевозку данного груза, что вызвало вопросы о происхождении и качестве продукции.
— Сотрудники Госавтоинспекции изъяли всю партию алкогольной продукции, — добавили в дорожной полиции.
Водителя доставили в отдел полиции Фрунзенского района для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.