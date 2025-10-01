Семь пропавших детей в Воронежской области найдены живыми

Напряженная рабочая неделя для отряда началась в понедельник, 22 сентября, с шести заявок, пять из которых были срочными. Среди пропавших были 5-летний и 10-летний дети, которые нашлись в тот же день. Кроме того, волонтеры занимались поисками пожилых людей, большинство из которых также удалось найти.