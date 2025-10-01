Ричмонд
Семь пропавших детей в Воронежской области найдены живыми

Волонтеры «ЛизаАлерт» подвели итоги недели, в течение которой нашли 20 человек.

Источник: Freepik

За последнюю неделю в Воронежской области без вести пропали семеро детей. К счастью, все несовершеннолетние были найдены живыми и невредимыми. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Напряженная рабочая неделя для отряда началась в понедельник, 22 сентября, с шести заявок, пять из которых были срочными. Среди пропавших были 5-летний и 10-летний дети, которые нашлись в тот же день. Кроме того, волонтеры занимались поисками пожилых людей, большинство из которых также удалось найти.

В течение недели поступали заявки на поиск подростков, которые уходили из дома, и маленьких детей, которых находили случайные прохожие. Всего с 22 по 28 сентября на горячую линию «ЛизаАлерт» поступила 31 заявка на поиск людей разного возраста.

По итогам недели 20 человек были найдены живыми, поиски пятерых продолжаются, двое были обнаружены погибшими.