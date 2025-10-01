Ричмонд
В Новосибирске суд ограничил действия бывшего замначальника УКСа

Константину Ашифину запрещено посещать строительные ведомства и контактировать со свидетелями.

Центральный районный суд Новосибирска 1 октября избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя начальника регионального Управления капитального строительства Константина Ашифина. Его обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

— На обвиняемого Ашифина К. А. возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя или суда, — сказано в сообщении пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Суд запретил Ашифину появляться в Министерстве строительства и в ГКУ НСО «УКС», а также общаться с другими фигурантами и свидетелями уголовного дела.