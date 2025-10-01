В Новосибирске суд ограничил действия бывшего замначальника УКСа

Центральный районный суд Новосибирска 1 октября избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя начальника регионального Управления капитального строительства Константина Ашифина. Его обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
— На обвиняемого Ашифина К. А. возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя или суда, — сказано в сообщении пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
Суд запретил Ашифину появляться в Министерстве строительства и в ГКУ НСО «УКС», а также общаться с другими фигурантами и свидетелями уголовного дела.