В Новосибирске суд ограничил действия бывшего замначальника УКСа

Центральный районный суд Новосибирска 1 октября избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя начальника регионального Управления капитального строительства Константина Ашифина. Его обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.