В Москве завершили дело об организации незаконной миграции

Как отметили в ведомстве, сложность расследования заключалась в принимаемых соучастниками мерах по сокрытию своей преступной деятельности. Кроме того, пятеро обвиняемых ранее в течение долгого времени проходили службу в правоохранительных органах, в связи с чем знали о методах проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.