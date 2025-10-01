Ричмонд
Житель Ялты получил 14 лет за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. 67-летний житель Ялты получил 14 лет за передачу СБУ данных бывшего высокопоставленного военного, которого противник хотел использовать в своих целях. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, осужденный организовал канал связи между кадровым сотрудником Службы безопасности Украины и своим 58-летним земляком, который раньше был высокопоставленным военнослужащим и секретоносителем. При этом он знал о намерении СБУ получить от последнего данные военного характера.

«В результате военному пенсионеру посредством интернет-мессенджеров поступили сообщения от СБУ с отработкой конкретных заданий, которые в случае их исполнения повлекли бы тяжкие последствия для Вооруженных сил Российской Федерации — потерю личного состава и военной техники. В случае невыполнения поручений, украинская спецслужба пригрозила гражданину физической ликвидацией», — сообщили в ФСБ.

Уголовное дело открыто по статье о государственной измене. Верховный суд Республики Крым признал мужчину виновным и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и 1,5 годам ограничения свободы. Пока приговор в законную силу не вступил.