Екатерина Тархова заявила о новом преступлении

Рядовое заседание о продлении меры пречечения Екатерине Тарховой обернулось очередной интригой. Корреспонденту samara.aif.ru удалось поговорить с девушкой, обвиняемой в убийстве своих бабушки и деда — бывшего мэра Самары Виктора Тархова. И в ходе этого общения она сказала, что хочет рассказать следствию о еще одном преступлении.
Взгляд не прячет
Екатерина находится под стражей уже 8 месяцев. Однако не выглядит уставшей или осунувшейся. Взгляд не прячет, спину держит прямо. Именно так она зашла в зал Самарского районного суда и села на своё место. В преступлении Екатерина уже давно частично созналась. Но теперь истёк очередной срок её содержания под стражей.
С ходатайством о продлении ареста выступает следователь. Он настаивает на дальнейшем нахождении девушки в СИЗО. Поясняет, что следственные действия ещё не окончены, впереди множество экспертиз. Выпускать подсудимую под подписку считает неуместным, поскольку Екатерина может либо скрыться от следствия, либо уничтожить важные улики. Прокурор это мнение поддерживает.
Хочет рассказать о новом преступлении
Сама Екатерина и её защитник попросили учесть смягчающие обстоятельства и меру пресечения выбрать иную, не связанную с лишением свободы.
Когда судья удалилась в совещательную комнату, нашему корреспонденту удалось пообщаться с подсудимой.
Она спокойно ответила на вопрос о самочувствии.
«Ну, а что мне еще остается? Держусь. У меня есть маленький ребёнок», — говорит девушка.
Она рассказала, что надеется на справедливость суда и на профессионализм своего адвоката.
Екатерина подтвердила, что продолжает сотрудничать со следствием.
«Да. Я неоднократно подавала ходатайство о заключении со мной досудебного соглашения. Но по каким-то неизвестным причинам, мне прокуратура отказывает, хотя я хочу дополнить свои показания сообщением о совершении нового преступления, а также о местонахождении останков».
На вопрос о том, что это за преступление, Тархова ответила, что это тайна следствия.
А ещё Екатерина рассказывает, что ей удаётся поддерживать связь со своим семилетним сыном. Он ходит в детский сад и на подготовкительные занятия в школу. Правда видеться им не получается.
Разговор прервало возвращение судьи из совещательной комнаты. Вердикт ожидаемый. Екатерина Тархова останется под стражей ещё на два месяца — до 2 декабря включительно.
Тела так и не нашли
По версии следствия, Виктор и Наталья Тарховы исчезли в период с декабря 2024 года по январь 2025-го. В начале февраля внучку экс-мэра задержали и обвинили в убийстве и мошенничестве. По версии следствия, она отравила дедушку и бабушку, вместе с сообщниками расчленила трупы, заморозив жидким азотом и останки разнесла по нескольким мусорным бакам. В последствии тела так и не нашли.
Уже 5 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде ареста, который впоследствии продлевался неоднократно.
Как сообщалось ранее, в конце февраля Екатерина Тархова дала признательные показания. Она заявила, что причастна к убийству родственников, и утверждала, что действовала не одна — ей якобы помогал мужчина, который вскоре покинул территорию России.
Позже следствие назвало возможных сообщников девушки. Подозреваемыми по делу проходят Светлана Метревели и её племянник Дмитрий (Деметре) Метревели. Они объявлены в розыск.