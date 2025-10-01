Екатерина Тархова заявила о новом преступлении

Екатерина находится под стражей уже 8 месяцев. Однако не выглядит уставшей или осунувшейся. Взгляд не прячет, спину держит прямо. Именно так она зашла в зал Самарского районного суда и села на своё место. В преступлении Екатерина уже давно частично созналась. Но теперь истёк очередной срок её содержания под стражей.