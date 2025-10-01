Ричмонд
4,3 млн «членских вносов»: в Крыму будут судить земельную аферистку

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. Жительница крымской столицы собрала 4,3 млн «членских вносов» в обмен на ложные обещания о выделении участков в садовом товариществе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным пресс-службы, в период с 2021 по 2023 год 45-летняя местная жительница убеждала потерпевших стать членами садоводческого некоммерческого товарищества и получить в пользование земельные участки.

«Для этих целей 11 граждан передали обвиняемой в качестве членских взносов более 4,3 млн рублей, которые она, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, присвоила», — сказано в сообщении.

Незаконную деятельность женщины выявили сотрудниками органов внутренних дел. Сейчас уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Симферополя.