В Костанае пассажир такси выпал на дорогу и погиб

В Костанае мужчина выпал из такси и погиб. Момент трагедии попал на видео с регистратора. Все произошло на перекрестке улиц Алтынсарина и Гоголя, передает Наша Газета.
На кадрах видно, как у разворачивавшегося такси открылась дверь, и мужчина выпал на дорогу. Следующий автомобиль, вероятно, не успел остановиться и переехал человека.
Редакция обратилась за комментарием в департамент полиции Алматы.