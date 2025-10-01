Ричмонд
В Костанае пассажир такси выпал на дорогу и погиб

В Костанае мужчина выпал из такси и погиб. Момент трагедии попал на видео с регистратора. Все произошло на перекрестке улиц Алтынсарина и Гоголя, передает Наша Газета.

Источник: shutterstock

На кадрах видно, как у разворачивавшегося такси открылась дверь, и мужчина выпал на дорогу. Следующий автомобиль, вероятно, не успел остановиться и переехал человека.

Редакция обратилась за комментарием в департамент полиции Алматы.