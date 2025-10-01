Собака помешала вывезти туристу 13,7 тысяч $ в аэропорту «Толмачево»

В аэропорту Новосибирска задержан 39-летний житель Читы, который при вылете в Ташкент попытался незаконно вывезти 13,7 тысячи долларов США и 4,5 миллиона узбекских сумов, превышающих разрешённый лимит в 10 тысяч долларов эквивалента. При этом пассажир выбрал «зелёный коридор» для прохождения таможенного контроля, чем заявил об отсутствии валюты, подлежащей декларированию, но наличность была обнаружена служебной собакой во время досмотра.