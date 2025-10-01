Ричмонд
Собака помешала вывезти туристу 13,7 тысяч $ в аэропорту «Толмачево»

Пассажир рейса Новосибирск — Ташкент выбрал «зеленый коридор», но валюта была обнаружена служебной собакой.

В аэропорту Новосибирска задержан 39-летний житель Читы, который при вылете в Ташкент попытался незаконно вывезти 13,7 тысячи долларов США и 4,5 миллиона узбекских сумов, превышающих разрешённый лимит в 10 тысяч долларов эквивалента. При этом пассажир выбрал «зелёный коридор» для прохождения таможенного контроля, чем заявил об отсутствии валюты, подлежащей декларированию, но наличность была обнаружена служебной собакой во время досмотра.

В сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления указано: «Как пояснил авиапассажир, подобную сумму он вывозил впервые, правил перемещения наличной валюты не знал».

В отношении туриста возбуждено административное дело о недекларировании физическими лицами наличных денежных средств по статье 16.4 КоАП РФ, а вся наличность, перемещаемая сверх разрешённой нормы, была изъята. Согласно таможенному законодательству, из России запрещено вывозить иностранную валюту, сумма которой в эквиваленте превышает 10 тысяч долларов США без обязательного декларирования. Пассажир рейса Новосибирск — Ташкент пояснил таможенникам, что не был знаком с правилами перемещения наличной валюты через границу.