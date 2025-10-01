Ричмонд
Три человека погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-4 «Дон»

В их числе — десятилетний ребёнок.

Источник: ГИБДД

Смертельная авария на федеральной трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе унесла жизни троих человек. По информации Госавтоинспекции Ростовской области, трагедия произошла сегодня, 1 октября, около полудня.

Предварительно, 48-летний водитель за рулём Land Rover съехал на правую обочину проезжей части, где налетел на стоящий грузовик Mercedes Benz с полуприцепом «Донбур». Последним управлял 44-летний мужчина.

В результате ДТП погибли водитель Land Rover, а также его 38-летний и 10-летний пассажиры. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.