Три человека погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-4 «Дон»

Смертельная авария на федеральной трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе унесла жизни троих человек. По информации Госавтоинспекции Ростовской области, трагедия произошла сегодня, 1 октября, около полудня.
Предварительно, 48-летний водитель за рулём Land Rover съехал на правую обочину проезжей части, где налетел на стоящий грузовик Mercedes Benz с полуприцепом «Донбур». Последним управлял 44-летний мужчина.
В результате ДТП погибли водитель Land Rover, а также его 38-летний и 10-летний пассажиры. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.