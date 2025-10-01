На Урале огласят приговор по делу о массовой драке с убийством

В Екатеринбурге суд поставит точку в деле о массовой драке и убийстве возле кафе Dalida. Приговор пяти участникам потасовки будет оглашен 2 октября в Свердловском облсуде. В зависимости от роли каждого участника событий уральцев обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Также по пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство из хулиганских побуждений.
Напомним, что этот инцидент произошел еще 20 апреля 2024 года на улице Сухоложской. Между компаниями мужчин произошли разногласия на фоне личной неприязни.
Потасовка быстро переросла в драку, в которой участники применили нож и арматуру. Одному из них вонзили нож в сердце. Мужчина скончался на месте происшествия. Второй участник потасовки также получил ранение, но смог выжить.