На Урале огласят приговор по делу о массовой драке с убийством

В Екатеринбурге суд поставит точку в деле о массовой драке и убийстве возле кафе Dalida. Приговор пяти участникам потасовки будет оглашен 2 октября в Свердловском облсуде. В зависимости от роли каждого участника событий уральцев обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Также по пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство из хулиганских побуждений.