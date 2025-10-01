У учеников екатеринбургского лицея № 159 не выявили признаков отравления

В Екатеринбурге в лицей № 159 для помощи ученикам, надышавшимся предтренировочного порошка, приехала бригада скорой помощи. 1 октября старшеклассник принес его в раздевалку спортивного зала.
Как рассказал «КП Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией, это был специальный комплекс, который принимают спортсмены перед тренировкой. Старшеклассник рассыпал его на полу раздевалки, из-за чего им надышались пятиклассники.
— Школьники доставлены в больницу для обследования врачами-токсикологами. Во время осмотра клинических проявлений отравления у детей не выявлено. Показаний для госпитализации нет, — сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
По данным ведомства, за помощью обратились 11 учащихся. Также отмечается, что ситуация находится на контроле заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой.