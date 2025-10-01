Ричмонд
В Судане уничтожили украинских наемников, воевавших на стороне мятежников

ДОХА, 1 окт — РИА Новости. В суданском Дарфуре ликвидировали украинских наемников, воевавших за мятежников, сообщили РИА Новости в шестой пехотной дивизии армии Судана.

Источник: AP 2024

«Нашим войскам на площади Аль-Карама в Эль-Фашер удалось нанести тяжелые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду, в результате которой погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев», — отметили там.

Военные рассказали, что мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР), включая выходцев из Колумбии и с Украины, попали в засаду в городе.

Как пояснили в суданской армии, иностранные наемники, которые воевали на стороне СБР, проникли в некоторые районы города, нацеливаясь на высокие здания, где находились вооруженные силы.

«Некоторые из них были инженерами, специализирующимися на беспилотниках, среди них также были снайперы», — добавили в дивизии.

По словам представителей суданской армии, мятежники усилили артиллерийский обстрел, пытаясь эвакуировать тела иностранцев, но им не удалось это сделать.