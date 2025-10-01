В Судане уничтожили украинских наемников, воевавших на стороне мятежников

«Нашим войскам на площади Аль-Карама в Эль-Фашер удалось нанести тяжелые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду, в результате которой погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев», — отметили там.
Военные рассказали, что мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР), включая выходцев из Колумбии и с Украины, попали в засаду в городе.
Как пояснили в суданской армии, иностранные наемники, которые воевали на стороне СБР, проникли в некоторые районы города, нацеливаясь на высокие здания, где находились вооруженные силы.
«Некоторые из них были инженерами, специализирующимися на беспилотниках, среди них также были снайперы», — добавили в дивизии.
По словам представителей суданской армии, мятежники усилили артиллерийский обстрел, пытаясь эвакуировать тела иностранцев, но им не удалось это сделать.