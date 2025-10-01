Неизвестные закидали машины кирпичами на Перекопской в Нижнем Новгороде

Неизвестные забросали кирпичами машины возле одного из домов на улице Перекопской в Нижнем Новгороде. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.
Ранее жильцы жаловались в домовом чате на стихийную парковку, которая образовалась у дома. Из-за этого пешеходам было трудно пройти.
«Предположительно, у кого-то из соседей кончилось терпение — на авто нашлись ссадины, вмятины, а у одной даже разбито заднее стекло. По кадрам с камер наблюдения заметно, что появились они не случайно», — говорится в телеграм-канале.
На кадрах видно, как два человека проходят мимо машин — один из них бросает кирпичи в автомобили. После этого оба убегают.
