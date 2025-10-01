Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд Польши арестовал второго задержанного по делу о подрыве «Северных потоков»

Суд в Варшаве на семь суток арестовал гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают во взрыве газопровода «Северный поток-2». Накануне его задержали в польском городе Прушкув по запросу Германии.

Источник: РИА "Новости"

«Мы, как польская сторона, не оцениваем виновность или невиновность человека. Мы оцениваем основания для начала процедуры экстрадиции такого лица, исходя из действующих в Польше норм», — сообщил следователь (цитата по Onet).

Газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были подорваны 26 сентября 2022 года. Расследование ведет Германия.

В августе 2024 года немецкие СМИ узнали, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест двух гражданин Украины — инструктора по дайвингу Владимира Журавлева и экс-сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Кузнецов. Последний был задержан в Италии в августе 2025 года.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше