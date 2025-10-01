Суд Польши арестовал второго задержанного по делу о подрыве «Северных потоков»

«Мы, как польская сторона, не оцениваем виновность или невиновность человека. Мы оцениваем основания для начала процедуры экстрадиции такого лица, исходя из действующих в Польше норм», — сообщил следователь (цитата по Onet).
Газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были подорваны 26 сентября 2022 года. Расследование ведет Германия.
В августе 2024 года немецкие СМИ узнали, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест двух гражданин Украины — инструктора по дайвингу Владимира Журавлева и экс-сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Кузнецов. Последний был задержан в Италии в августе 2025 года.