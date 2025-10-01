Воронежец за взятку получил инвалидность

— Сведения об установлении инвалидности мужчина предоставил в госорган. На основании ложных данных ему назначили страховую пенсию и ежемесячную выплату. В итоге с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года обвиняемый незаконно получил более 248 тыс рублей, причинив ущерб Соцфонду России. Уголовное дело направлено в Коминтерновский райсуд Воронежа, — сообщили в облпрокуратуре.