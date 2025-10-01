Воронежец за взятку получил инвалидность

В суд передают уголовное дело 38-летнего воронежца, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат и взятке в крупном размере. Мужчина незаконно получил инвалидность.
В конце 2022 года обвиняемый дал знакомому 200 тысяч рублей для передачи должностным лицам медучреждений Воронежа — чтобы за это получить положительное решение о заочном присвоении группы инвалидности. По несуществующему заболеванию и без фактического прохождения медико-социальной экспертизы.
— Сведения об установлении инвалидности мужчина предоставил в госорган. На основании ложных данных ему назначили страховую пенсию и ежемесячную выплату. В итоге с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года обвиняемый незаконно получил более 248 тыс рублей, причинив ущерб Соцфонду России. Уголовное дело направлено в Коминтерновский райсуд Воронежа, — сообщили в облпрокуратуре.