Во Франции адвокаты подали жалобу на Саркози, сообщили СМИ

Жалоба была направлена в столичную прокуратуру адвокатом Жеромом Жюсти от лица ещё около 20 членов адвокатских коллегий Парижа, Кана и Монпелье, передаёт BFMTV. Причиной обращения в орган стали комментарии Саркози о вынесенном ему приговоре: в интервью газете Journal du Dimanche он заявил, что решение суда «нарушило все границы верховенства закона», напоминает телеканал. Экс-президент также связал судебные действия против него с «практиками, противоречащими верховенству закона», и подчеркнул, что не преклонится перед лицом «лжи, заговора и оскорблений».