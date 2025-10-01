Хотел заработать 18 тысяч леев, а получил полтора года тюрьмы: В Молдове 20-летнего парня наказали за торговлю влиянием через Facebook

20-летний парень был приговорён к одному году и шести месяцам лишения свободы за торговлю влиянием. Он признан виновным в том, что требовал 18 тысяч леев в обмен на содействие в сдаче экзамена на водительские права и получении самого разрешения. Наказание будет отбываться в исправительном учреждении полуоткрытого типа.