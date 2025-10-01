Хотел заработать 18 тысяч леев, а получил полтора года тюрьмы: В Молдове 20-летнего парня наказали за торговлю влиянием через Facebook

20-летний парень был приговорён к одному году и шести месяцам лишения свободы за торговлю влиянием. Он признан виновным в том, что требовал 18 тысяч леев в обмен на содействие в сдаче экзамена на водительские права и получении самого разрешения. Наказание будет отбываться в исправительном учреждении полуоткрытого типа.
Согласно материалам дела, в декабре 2024 года обвиняемый, в предварительном сговоре с другими лицами, находящимися в процессе установления, через платформу Facebook и приложение Messenger потребовал и получил от женщины, желавшей получить водительское удостоверение категории «B», сумму в 18 000 леев.
Он утверждал, что имеет влияние на членов экзаменационной комиссии автошколы при Агентстве публичных услуг и может способствовать успешной сдаче экзамена и выдаче прав. В начале 2025 года для реализации своей преступной цели обвиняемый договорился о встрече рядом с офисом «Дирекции экзаменации водителей» в Кишинёве, где лично получил указанную сумму, сообщает Генеральная прокуратура.
Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления.
