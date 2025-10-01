Ричмонд
В Челябинской области грузовик сгорел на трассе М-5

На трассе М-5 огнеборцы потушили пожар.

Источник: ГАИ Челябинской области

В Челябинской области грузовик загорелся на 1685 км трассы М-5. ЧП произошло на участке автодороги между Бакалом и Саткой. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на вызов выезжали пожарные.

— На месте вызова работали шесть человек личного состава и две единицы техники от противопожарной службы Челябинской области, а также четыре человека и одна единица техники от МЧС России, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что никто не пострадал. Грузовик стоит на обочине, движению не мешает.