В Челябинской области грузовик сгорел на трассе М-5

В Челябинской области грузовик загорелся на 1685 км трассы М-5. ЧП произошло на участке автодороги между Бакалом и Саткой. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на вызов выезжали пожарные.
— На месте вызова работали шесть человек личного состава и две единицы техники от противопожарной службы Челябинской области, а также четыре человека и одна единица техники от МЧС России, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
В региональной Госавтоинспекции рассказали, что никто не пострадал. Грузовик стоит на обочине, движению не мешает.