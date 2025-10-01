Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска получила уголовное дело, сходив в магазин косметики в Минске

Жительница Гомельской области сходила в магазин косметики в Минске и получила уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска получила уголовное дело, сходив в магазин косметики в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД смогли установить, что 28-летняя жительница Гомельской области приехала в Минск и пошла в магазин косметики, который находится в торговом центре на проспекте Победителей.

«Девушка собрала в корзину товаров на сумму более 1450 рублей и покинула магазин, не расплатившись», — привели подробности в милиции.

В ведомстве добавили, что некоторые из косметических средств белоруска использовала сразу же, а часть — не успела, так как ее задержали сотрудники милиции. Жительница Гомельской области должна будет возместить причиненный ущерб. По указанному факту было заведено уголовное дело за кражу.

Тем временем в Минске студентка пошла в милицию, продав джинсы в интернете.

Ранее в милиции сказали белорусам, как можно вычислить мошеннический аккаунт.

Вместе с тем Минтруда определило, как белорусы будут работать в 2026 году.