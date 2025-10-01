Белоруска получила уголовное дело, сходив в магазин косметики в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД смогли установить, что 28-летняя жительница Гомельской области приехала в Минск и пошла в магазин косметики, который находится в торговом центре на проспекте Победителей.
«Девушка собрала в корзину товаров на сумму более 1450 рублей и покинула магазин, не расплатившись», — привели подробности в милиции.
В ведомстве добавили, что некоторые из косметических средств белоруска использовала сразу же, а часть — не успела, так как ее задержали сотрудники милиции. Жительница Гомельской области должна будет возместить причиненный ущерб. По указанному факту было заведено уголовное дело за кражу.
