В Екатеринбурге СК начал проверку после отравления школьников

Напомним, что в уральской столице восемь учащихся школы № 122 ощутили признаки кишечной инфекции. Роспотребнадзор инициировал проверку. Как передают санврачи, у одного из школьников был подтвержден норовирус. На пищеблоке уже отобрали пробы сырья, воды. Школа и операторы питания получили предписания о необходимой обработке.