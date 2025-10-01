Ричмонд
В Екатеринбурге СК начал проверку после отравления школьников

Следственные органы подключились к ситуации с отравлением в уральском лицее.

Источник: Комсомольская правда

Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга регионального Следственного комитета начал проверку из-за отравившихся школьников.

— Проводится проверка на предмет возможного наличия в ситуации признаков статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — сообщает ведомство.

Напомним, что в уральской столице восемь учащихся школы № 122 ощутили признаки кишечной инфекции. Роспотребнадзор инициировал проверку. Как передают санврачи, у одного из школьников был подтвержден норовирус. На пищеблоке уже отобрали пробы сырья, воды. Школа и операторы питания получили предписания о необходимой обработке.