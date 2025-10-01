В Бресте нетрезвая женщина попала под машину

В милиции сообщают, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо снизить скорость движения для предоставления преимущества пешеходу, вплоть до полной остановки транспортного средства. Важно помнить, что алкоголь значительно снижает реакцию и способность адекватно оценивать ситуацию на дороге. Пешеходы в состоянии опьянения подвергают себя и других участников дорожного движения огромному риску. -0-