В Бресте нетрезвая женщина попала под машину

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пешеход попала под машину, установлено, что женщина была нетрезвой. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
«По предварительной информации, 30 сентября около 19.35 в Бресте 59-летний водитель автомобиля Volkswagen, выезжая с дворовой территории на ул. Полевой, при повороте налево совершил наезд на 63-летнюю местную жительницу, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Установлено, что пешеход находилась в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в УВД.
В результате ДТП женщина после оказания медицинской помощи отпущена домой. Проводится проверка.
В милиции сообщают, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо снизить скорость движения для предоставления преимущества пешеходу, вплоть до полной остановки транспортного средства. Важно помнить, что алкоголь значительно снижает реакцию и способность адекватно оценивать ситуацию на дороге. Пешеходы в состоянии опьянения подвергают себя и других участников дорожного движения огромному риску. -0-