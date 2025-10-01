В кафе Канады произошла перестрелка, есть раненые

В утренние часы 1 октября в северной части Мюнхена были зафиксированы взрывы. Согласно предварительной информации, на месте происшествия найдены тела двух мужчин, при этом у одного из них обнаружены огнестрельные ранения. По основной версии следствия, один из погибших установил взрывное устройство в доме своих родителей, после чего поджег здание и совершил самоубийство. Территория вокруг инцидента окружена полицией, жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения данного района. Что известно — в материале URA.RU.