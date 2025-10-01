В кафе Канады произошла перестрелка, есть раненые

Перестрелка в кофейне Starbucks в Канаде: один погибший, двое раненых.
В кофейне Starbucks в канадском городе Лаваль произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения. Полиция связывает инцидент с деятельностью преступных группировок, сообщают канадские СМИ.
«Полиция Лаваля ведет расследование стрельбы в кофейне Starbucks, в результате которой несколько человек пострадали», — сообщает телеканал CTV. По данным телеканала, все произошло в загруженном торговом районе рядом с шоссе. На место происшествия немедленно прибыли полицейские подразделения.
Пресс-секретарь полиции Лоран Арсено попросил жителей избегать посещения района, где располагается кофейня. Полиция продолжает расследование, хотя непосредственной угрозы для жизни граждан больше нет. Власти предварительно связывают стрельбу с деятельностью преступных организаций. Кофейня расположена в оживленном торговом районе, что усилило общественный резонанс от произошедшего.
В утренние часы 1 октября в северной части Мюнхена были зафиксированы взрывы. Согласно предварительной информации, на месте происшествия найдены тела двух мужчин, при этом у одного из них обнаружены огнестрельные ранения. По основной версии следствия, один из погибших установил взрывное устройство в доме своих родителей, после чего поджег здание и совершил самоубийство. Территория вокруг инцидента окружена полицией, жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения данного района. Что известно — в материале URA.RU.