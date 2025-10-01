Сенат США не смог победить «шатдаун»

Несмотря на то, что республиканцы занимают большинство в обеих палатах конгресса, для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате необходимы 60 голосов. В настоящее время у республиканцев имеется 53 места. В ходе голосования им вновь не хватило пяти голосов — против инициативы выступили 45 сенаторов, как следует из трансляции заседания.