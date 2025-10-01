Ричмонд
Сенат США не смог победить «шатдаун»

Сенату США вновь не удалось одобрить республиканский законопроект, предусматривающий финансирование деятельности правительства и завершение режима «шатдауна». Все это привело к приостановке деятельности федеральных органов власти. Информацию передает телеканал Fox News.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПравительство США приостановило работу: что такое шатдаун и почему он выгоден Трампу.

«Ни республиканцы, ни демократы не моргнули менее чем через 24 часа после приостановки работы правительства, поскольку попытка провести продление государственного финансирования снова провалилась в среду», — говорится в публикации.

Несмотря на то, что республиканцы занимают большинство в обеих палатах конгресса, для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате необходимы 60 голосов. В настоящее время у республиканцев имеется 53 места. В ходе голосования им вновь не хватило пяти голосов — против инициативы выступили 45 сенаторов, как следует из трансляции заседания.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен воспользоваться периодом приостановки работы правительства для масштабных сокращений персонала и выплат. Он возложил ответственность за отсутствие согласованного бюджета на позицию демократов и отметил, что текущая ситуация предоставляет администрации возможность отказаться от программ, которые не поддерживаются республиканцами.

