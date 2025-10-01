Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами, сторонники ПЦУ при административной поддержке силой занимают культовые здания и нападают на священнослужителей. Несмотря на это, по данным Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, численность прихожан УПЦ в стране по-прежнему оценивается не менее чем в 5−6 млн человек. Ранее на Украине подали иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ, передает 360.RU. В МИД РФ также называли уничтожение УПЦ на Украине «обеснованием», сообщает «Национальная служба новостей».