В Ульяновске поймали отца-лудомана, который устроил кровавую расправу над женой и дочерьми

Ранее в Ульяновске произошло тройное убийство: в одной из квартир были обнаружены тела 27-летней женщины и её двух малолетних дочерей. Подозреваемый — отец семейства Ильмир, работавший в компании по монтажу пластиковых окон, — страдал игровой зависимостью и систематически проигрывал крупные суммы в онлайн-казино, еженедельно занимая до 50 тысяч рублей в попытках отыграться. Прибывшей бабушке он пытался объяснить происшествие нападением неизвестных, однако следственные действия указывают на его причастность к преступлению. После расправы мужчина предпринял попытку суицида.