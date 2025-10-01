Украинские наемники несут потери в Судане

По данным военных, зарубежные наемники проникли в населенный пункт для оказания поддержки силам СБР. Среди них находились специалисты-инженеры, отвечающие за эксплуатацию и управление беспилотными летательными аппаратами, а также снайперы. Иностранные бойцы занимали выгодные позиции на крышах высотных зданий. После завершения боестолкновения мятежники предприняли попытку эвакуировать тела погибших иностранных наемников, усилив артиллерийский обстрел позиций суданской армии. Однако эти действия не привели к успеху.