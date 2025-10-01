Коммерсант: московский бизнесмен пытался обмануть Минобороны при выполнении секретного гособоронзаказа

«Судья Ольга Киселькова признала вину подсудимого в хищении бюджетных средств, выделенных Минобороны ВНПО “Принт” на выполнение неких секретных работ на двух объектах в рамках гособоронзаказа, полностью доказанной», — сообщает издание «Коммерсантъ». Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в сентябре 2023 года. Бизнесмен был задержан в январе 2024 года после вызова на допрос, а Никулинский райсуд Москвы отправил его в СИЗО, учитывая наличие недвижимости за границей.