Мужчина за рулем на большой скорости сбил мать с ребенком в Башкортостане

В городе Туймазы на улице Комарова в Республике Башкортостан 20-летний местный житель на автомобиле «Лада Приора» на огромной скорости сбил женщину с ребенком, после чего въехал в магазин. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
— Удар был настолько сильный, что женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи, пятилетняя девочка в тяжелом состоянии доставлена в местную больницу, — говорится в сообщении.
После медицинского освидетельствования стало известно, что в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии, передает Telegram-канал ведомства.
30 сентября в подмосковном Подольске на 47-м километре Старосимферопольского шоссе водитель сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Она скончалась на месте от полученных травм.
22 сентября водитель мотоцикла сбил двух человек, которые переходили дорогу на красный на Свободном проспекте в Москве. Один из пешеходов вскоре после аварии скончался в больнице.