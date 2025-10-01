Мужчина за рулем на большой скорости сбил мать с ребенком в Башкортостане

В городе Туймазы на улице Комарова в Республике Башкортостан 20-летний местный житель на автомобиле «Лада Приора» на огромной скорости сбил женщину с ребенком, после чего въехал в магазин. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.