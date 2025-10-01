Ричмонд
Место убийства женщины и двоих детей в Ульяновске сняли на видео

Следственное управление Следственного комитета (СК) России в среду, 1 октября, опубликовала видеозапись из квартиры семьи в Ульяновске, где была убита женщина с двумя дочерьми. На кадрах видна работа следователей, которые изучают место преступлений с помощью ультрафиолетовых ламп.

На видеозаписи видна кровь в ванной, также по всей квартире были разбросаны вещи членов семьи.

— В настоящее время следователями и криминалистами СК России проводится осмотр места происшествия, а также комплекс иных следственных действий. На причастность к совершенному преступлению проверяется близкий родственник погибших, — передает Telegram-канал ведомства.

Об убийстве стало известно 1 октября: мужчина нанес своей супруге и двум маленьким дочкам множество ножевых ранений, в результате чего они погибли. После этого глава семейства попытался покончить с собой, его доставили в больницу с сильными порезами на предплечьях. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.

Тела женщины и ее детей нашла мать предполагаемого убийцы, которая пришла в квартиру навестить внучек — дверь ей открыл сын, у которого были окровавлены предплечья. Мужчина заявил, что на его семью напали неизвестные и он якобы попытался защитить от них родных.