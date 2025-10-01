Место убийства женщины и двоих детей в Ульяновске сняли на видео

Об убийстве стало известно 1 октября: мужчина нанес своей супруге и двум маленьким дочкам множество ножевых ранений, в результате чего они погибли. После этого глава семейства попытался покончить с собой, его доставили в больницу с сильными порезами на предплечьях. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.