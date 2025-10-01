Шесть человек увезли в полицию после драки в учебном учреждении Дагестана

Ранее в Дагестане, в городе Избербаше, произошел другой инцидент. На местной ярмарке возникла давка из-за бесплатной раздачи еды. Видео с места событий распространили в Telegram-каналах. На кадрах видно, как люди толкаются у стола с продуктами, пытаясь взять как можно больше. Организаторы призывали собравшихся вести себя спокойно, но ситуация вышла из-под контроля.