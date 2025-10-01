Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек увезли в полицию после драки в учебном учреждении Дагестана

Один подросток получил травмы в результате массовой драки в Дагестане.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане полиция разбирается с массовой дракой, которая произошла в одном из образовательных учреждений Махачкалы. Как сообщила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева, шестерых участников конфликта доставили в отдел полиции Ленинского района. Один подросток получил травмы и был отправлен в больницу.

Инцидент случился на улице Имама Шамиля. По этому поводу начата проверка. Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы проводит процессуальную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как десятки молодых людей участвуют в потасовке.

Ранее в Дагестане, в городе Избербаше, произошел другой инцидент. На местной ярмарке возникла давка из-за бесплатной раздачи еды. Видео с места событий распространили в Telegram-каналах. На кадрах видно, как люди толкаются у стола с продуктами, пытаясь взять как можно больше. Организаторы призывали собравшихся вести себя спокойно, но ситуация вышла из-под контроля.