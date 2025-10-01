Ричмонд
Небензя заявил, что санкции ООН в адрес России невозможны

Санкции ООН против России невозможны, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова приводят российские журналисты.

«Не может быть санкций ООН», — подчеркнул Небензя в беседе с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на возможное введение США дополнительных ограничительных мер против РФ, страна сможет преодолеть и эти трудности. По словам постпреда, в последнее время Москва часто сталкивается с заявлениями о санкциях, исходящими от президента США Дональда Трампа. Однако, по его мнению, данные высказывания преимущественно направлены на внутреннюю аудиторию США, которую необходимо поддерживать в определенном настрое.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал европейские страны за недостаточно жесткие санкции против России и продолжение закупок российской нефти, несмотря на ограничения. Он призывал союзников по НАТО ужесточить меры, однако эти инициативы встречали сопротивление со стороны ряда государств, таких как Турция, Венгрия и Словакия.

