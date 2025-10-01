Небензя заявил, что санкции ООН в адрес России невозможны

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на возможное введение США дополнительных ограничительных мер против РФ, страна сможет преодолеть и эти трудности. По словам постпреда, в последнее время Москва часто сталкивается с заявлениями о санкциях, исходящими от президента США Дональда Трампа. Однако, по его мнению, данные высказывания преимущественно направлены на внутреннюю аудиторию США, которую необходимо поддерживать в определенном настрое.