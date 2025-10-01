В украинских городах пропало электричество после ярчайшей вспышки в небе

Ранее в Минобороны России напоминали, что удары российской армии наносятся исключительно по военным объектам и инфраструктуре, связанной с военной деятельностью Украины. В тот момент на Украине заявляли о повреждении одного из ключевых объектов тепловой генерации. Также сообщалось о взрывах в районе станции.